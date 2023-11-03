"Барселона" нацелилась на игрока "Байера": он оценивается в 80-100 миллионов

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Сегодня 22:21
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"Барселона" заинтересована в подписании атакующего полузащитника "Байера" и сборной Германии Флориана Виртца, сообщают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, леверкузенцы готовы расстаться со своим 20-летним футболистом за 80-100 миллионов евро. Сам игрок хочет выступать за "сине-гранатовых", вот только в нынешнем положении "Барселона" не может позволить себе такие траты. Не исключено, что будут изучены другие варианты по его приобретению.

На Виртца также претендуют "Реал", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Бавария" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне Бундеслиги хавбек провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых паса. Его контракт с "Байером" действует до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Метки:
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