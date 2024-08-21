"Барселона" нашла замену Нико Уильямсу

"Барселона" заинтересована в подписании португальского вингера "Милана" Рафаэла Леау. Об этом сообщает испанский журналист Хосе Альварес, передают Vesti.kz.

Отмечается, что уже были переговоры по его трансферу, но предстоит еще немало встреч, чтобы осуществить эту сделку. Если не получится, то у каталонского клуба есть план Б. Это нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьеза. С последним не возникнет проблем и стороны могут быстро урегулировать все формальности.

Ранее "Барселона" была нацелена на форварда "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса, но после неудачных переговоров переключилась на других игроков.

Леау выступает за "Милан" с 2019 года. До этого был игроком "Лилля" и лиссабонского "Спортинга". В сборную Португалии начал вызываться три года назад. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

Кьеза защищает цвета "Милана" с 2022 года, когда перешел из "Фиорентины" за 44,6 миллиона евро. В национальную команду приглашается с 2018-го. Его текущая трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро.