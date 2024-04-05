"Барселона" нашла способ сохранить Хави

Новости спорта Футбол Испания
5 апреля 19:25
©twitter.com/FCBarcelona

Руководство "Барселоны" готово сделать все возможное, чтобы удержать Хави Эрнандеса на посту главного тренера. Ранее он заявил, что покинет команду по завершении текущего сезона, передают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, "Барселона" разработала план по приобретению нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в 2025 году.

Каталонцы видят в норвежце замену поляку Роберту Левандовски и надеются, что приобретение Холанда убедит Хави остаться в клубе.

Руководство "Барсы" впечатлено способностью Хави извлекать максимум пользы из молодых игроков, проходящих через систему клуба.

Холанд связан контрактом с "Манчестер Сити" до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро. В нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) он провел 24 матча, забил 18 голов и стал автором 5 результативных передач.

Метки:
Барселона Ла Лига Футбол АПЛ Манчестер Сити Холанд Эрлинг
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