"Барселона" нашла идеального "джокера": в 21 год забил 25 голов за сезон

"Барселона" ищет бюджетные варианты для усиления атаки и обратила внимание на 21-летнего нападающего "Малаги" Чупе, передают Vesti.kz.

Воспитанник кордовского футбола ярко проявил себя в Сегунде и забил решающий гол в стыковых матчах за выход в Ла Лигу против "Альмерии".

По данным Fichajes.net, каталонский клуб видит в игроке идеального "джокера" для усиления игры со скамейки. Главный плюс сделки - фиксированная сумма отступных в размере 8 миллионов евро, что полностью устраивает "сине-гранатовых" в условиях жёсткой экономии.

"Малага" не хочет расставаться с лидером, защищенным контрактом до 2029 года, однако сумма выкупа оставляет испанские гранды в игре. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта оценивает риски, но трансфер может стать одной из главных неожиданностей лета.

Чупе в минувшем сезоне провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 6 результативных передач.



