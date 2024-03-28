"Барселона" нашла бесплатное усиление

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Сегодня 22:22
©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" определилась с трансфером на лето: игрок может достаться бесплатно, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es, руководство "сине-гранатовых" проявляет активный интерес к 32-летнему полузащитнику лондонского "Арсенала" Жоржиньо. Контракт 32-летнего итальянца с "канонирами" заканчивается грядущим летом.

"Барселона" является главным претендентом на Жоржиньо. Каталонцы крайне заинтересованы в том, чтобы подписать футболиста высокого уровня в качестве свободного агента, учитывая финансовое положение клуба.

Отмечается, что агент Жоржиньо уже контактировал с руководством "Барселоны", однако приоритетным вариантом для самого игрока остается "Арсенал".

В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Жоржиньо - чемпион Европы-2020 в составе сборной Италии.

Метки:
Барселона Ла Лига Футбольные трансферы

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