"Барселона" жестко ответила ПСЖ по трансферу вундеркинда

"Пари Сен-Жермен" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "Барселоны" Гави. Главный тренер парижан Луис Энрике лично настаивает на его подписании, вспоминая доверие, которое испытывал к нему еще во времена работы в сборной Испании. Однако позиция каталонцев однозначна: Гави не продается, даже за 100 миллионов евро, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Жесткая позиция Лапорты

По данным источников, президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал четкий ответ владельцу ПСЖ Насеру Аль-Хелаифи - трансфер невозможен. Даже если французский клуб предложит рекордную сумму, "Барса" не сядет за стол переговоров.



Ключевая фигура в будущем "Барселоны"

Каталонцы рассматривают Гави как важнейшего игрока, вокруг которого строится будущее команды. Несмотря на финансовые трудности и его недавнюю травму, клуб не собирается расставаться с одним из своих главных активов.

Гави - символ ДНК "Барсы"

Энергия, преданность и боевой дух Гави сделали его не только важной частью команды, но и настоящим символом "Барселоны". Он неоднократно подчеркивал, что его главная цель - добиться успеха в составе "сине-гранатовых".



Окончательное решение "Барселоны"

Несмотря на настойчивый интерес ПСЖ, руководство "Барсы" не изменит своей позиции: Гави останется в клубе, и никакие миллионы не изменят этого решения.