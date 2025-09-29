"Барселона" и "Реал" сыграют особым мячом в эль-классико

Эль-классико в этом сезоне получит свою изюминку - оба матча между "Барселоной" и "Реалом" пройдут с особым мячом. Его презентация прошла накануне, сообщают Vesti.kz.

Дизайн создан в стиле автогонок и символизирует скорость, точность, мощь и адреналин. Презентацию сопровождал слоган: "One game, All eyes" - "Одна игра, все взгляды".

Первое эль-классико состоится 26 октября в рамках десятого тура Ла Лиги, ответная встреча пройдет в 10 мая следующего года в 35-м туре чемпионата Испании. Напомним, что "Барселона" защищает титул чемпиона и лидирует в текущем сезоне Ла Лиги.