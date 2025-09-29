Испания
Сегодня 20:38

"Барселона" и "Реал" сыграют особым мячом в эль-классико

©ФК "Реал"

Эль-классико в этом сезоне получит свою изюминку - оба матча между "Барселоной" и "Реалом" пройдут с особым мячом. Его презентация прошла накануне, сообщают Vesti.kz.

Дизайн создан в стиле автогонок и символизирует скорость, точность, мощь и адреналин. Презентацию сопровождал слоган: "One game, All eyes" - "Одна игра, все взгляды".

Первое эль-классико состоится 26 октября в рамках десятого тура Ла Лиги, ответная встреча пройдет в 10 мая следующего года в 35-м туре чемпионата Испании. Напомним, что "Барселона" защищает титул чемпиона и лидирует в текущем сезоне Ла Лиги.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
8 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
15 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
16 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
17 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
18 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
19 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
20 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3

