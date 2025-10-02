"Барселона" договорилась о контракте со звездой за 86 миллионов

Каталонская "Барселона" продлила соглашение с полузащитником сборной Нидерландов Френки де Йонгом до 2029 года, передают Vesti.kz.

Решена судьба будущего Де Йонга в "Барсе"

Как сообщает El Nacinal, "сине-гранатовые" завершили длительные переговоры о продлении контракта 28-летнего хавбека. Новый агент игрока оперативно согласовал условия с клубом, и документ уже находится на финальной стадии подписания. Официальное оформление ожидается в ближайшие дни. Смена представителя помогла ускорить процесс и обеспечила взаимное желание продолжить сотрудничество.

Флик сделал нидерландца ключевым игроком "Барсы"

Под руководством Ханс-Дитер Флика де Йонг вновь демонстрирует свои лучшие качества, став ключевым игроком в дуэте с Педри Гонсалесом. Эта полузащита отличается уверенной игрой с мячом и эффективной прессинговой работой, являясь основой нового проекта тренера. Вместе с другими талантами — Ламином Ямалем, Фермином Лопесом, Пау Кубарси и Алехандро Бальде — они формируют сильную основу для команды.

Почему "Барселона" сомневалась в новом контракте лидера?

Ранее контракт де Йонга был под вопросом из-за высокой зарплаты игрока и интереса со стороны ведущих европейских клубов. Финансовые сложности клуба усиливали давление на ситуацию, однако новая стратегия позволила урегулировать все нюансы и сохранить полузащитника в составе.

В завершение отметим, что де Йонг присоединился к "Барселоне" летом 2019 года, перейдя из амстердамского "Аякса" за 86 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 7 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.



