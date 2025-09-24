"Барсе" предложили 70 миллионов за игрока, затмившего Левандовски

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассматривает различные варианты формирования состава на следующий сезон вместе с руководством спортивного отдела клуба, передают Vesti.kz.

Особое внимание уделяется игрокам, демонстрирующим высокий уровень игры. Одним из таких футболистов является Ферран Торрес, который в текущем сезоне стал ключевым игроком под руководством Ханси Флика.

70 миллионов евро от клуба АПЛ

По информации Don Balon, несколько европейских клубов проявили интерес к Торресу, включая "Астон Виллу", которая готова предложить за него до 70 миллионов евро. Однако сам футболист не хочет покидать "Барселону". После нескольких сезонов неопределённости он считает себя настоящей звездой клуба и доволен своей ролью в команде. Торрес даже сумел отобрать место в основе у Роберта Левандовски в линии атаки.





Все зависит от игрока

В "Барселоне" рассматривают возможность продажи Торреса за крупную сумму, что могло бы укрепить финансовое положение клуба и позволить приобрести нового форварда. Однако сделка не состоится без согласия самого игрока, который, по информации источников, счастлив в команде и не планирует уходить.

В нынешнем сезоне Торрес провел за "Барселону" 6 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 ассист.