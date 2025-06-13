"Барсе" предложили 29 миллиардов за игрока: у клуба два условия

Форвард "Барселоны" Ферран Торрес может покинуть клуб этим летом, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, интерес к игроку проявляет английский "Ньюкасл".

Клуб из АПЛ якобы готов предложить за 25-летнего нападающего 30 миллионов евро фиксированной суммой и еще 20 в виде бонусов. Сделка оценивается в 50 миллионов евро (примерно 29,5 миллиарда тенге), но руководство "Барселоны" рассчитывает на более прямые условия. По данным источника, президент каталонцев Жоан Лапорта настаивает на единовременном платеже в размере 60 миллионов.





Продажа - только по желанию игрока

Торрес провел один из самых стабильных сезонов в клубе, забив 19 голов в 45 матчах. Несмотря на то, что он не всегда выходил в старте при Ханси Флике, игрок оставил хорошее впечатление, а его уход может рассматриваться только в случае желания самого футболиста.

"Барселона" готова обсуждать трансфер лишь при двух условиях: повышении предложения со стороны "Ньюкасла" и согласии Торреса на переход. Пока что окончательное решение не принято.