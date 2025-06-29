Испания
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"Барса" задумалась после щедрого предложения за игрока: подробности

©fcbarcelona.com

Форвард сборной Испании Ферран Торрес может покинуть "Барселону" летом - в его услугах заинтересован английский "Ньюкасл", передают Vesti.kz.

По данным источника, клуб из АПЛ предложил за 25-летнего футболиста 30 миллионов евро + 10 в виде бонусов. Сделку курирует спортивное руководство, связанное с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Однако президент каталонцев Жоан Лапорта сомневается в целесообразности продажи и называет минимальную цену - 50 миллионов.

Сильный сезон и конкуренция в атаке

Ферран провел яркий сезон - на его счету 10 голов и 6 результативных передач в 27 матчах Ла Лиги. При Ханси Флике он часто выходил в роли центрфорварда, подменяя Роберта Левандовски, и оправдывал доверие тренера. Однако игрок хочет чаще выходить в основе, а с усилением состава, в том числе приходом Нико Уильямса, сделать это в "Барселоне" станет еще сложнее.


Торрес готов вернуться в АПЛ

У Торреса уже есть опыт игры в английской премьер-лиге - ранее он выступал за "Манчестер Сити". Это, по мнению экспертов, делает переход в "Ньюкасл" логичным: клуб в будущем собирается регулярно выступать в Лиге чемпионов, а сам Ферран универсален и может закрыть любую позицию в атаке. В случае ухода Александера Исака из "Ньюкасла" шансы Торреса на статус игрока основы вырастут.

Мотивация - сборная и новый вызов

Ферран Торрес потерял место в сборной Испании и рассчитывает, что регулярная практика в сильной лиге поможет ему вернуться в национальную команду. Ожидается, что "Ньюкасл" может улучшить свое предложение, если "Барселона" не отступит от заявленных 50 миллионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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