"Барса" выследила новую жемчужину: 18 лет, забивал "Реалу" и сборной Германии

Молодой испанский вингер Пабло Гарсия Фернандес, выступающий за "Бетис", оказался в сфере интересов "Барселоны", передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, Деку, спортивный директор каталонцев, лично отслеживает прогресс 18-летнего футболиста, который ярко проявил себя на чемпионате Европы до 19 лет.

Четыре гола Германии и эффект на скаутов

Гарсия привлек внимание после фантастического выступления в полуфинале Евро U-19 против сборной Германии (6:5). Он забил четыре мяча, включая гол прямым ударом с углового, и принял участие в пяти из шести голов своей команды. Его игра произвела впечатление на множество европейских скаутов, но "Барселона" - одна из первых начала действовать.

Академия, основа и доверие Пеллегрини

Футболист прошел школу "Бетиса" и уже успел сыграть на трех уровнях: Juvenil A, "Бетис Депортиво" и основная команда. Главный тренер первой команды Мануэль Пеллегрини доверил ему 55 минут в Ла Лиге и регулярно включал его в заявки. В прошлом сезоне Пабло отличился 43 голами за молодежный состав, а в матче против юниоров "Реала" оформил покер - 6:1.

Контракт до 2029, но "Барса" не сдается

В январе Гарсия продлил контракт с "Бетисом" до 2029 года, выразив верность клубу, в котором он вырос. Однако, по данным источников, Деку считает Пабло идеальным кандидатом под новый проект "Барселоны", ориентированный на омоложение состава и развитие национальных талантов.