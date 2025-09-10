Испания
Сегодня 15:45

"Барса" согласилась продать игрока с 34 голами и 25 ассистами за сезон

В "Барселоне" растёт разочарование игрой Рафиньи на старте сезона. Команда испытывает серьёзные трудности, а несколько игроков демонстрируют уровень далёкий от ожиданий, передают Vesti.kz.

Среди них особенно выделяется бразилец — он больше не тот футболист, который несколько месяцев назад создавал опасность в любой момент и решал исход матча во всех аспектах игры.

По информации Don Balon, на данный момент у Рафиньи всего один гол в сезоне и крайне низкая результативность. Руководство клуба начало понимать, что прошлогодние достижения могли быть миражом — теперь футболист может потерять ценность, если не улучшит показатели.


Продажа Рафиньи зимой — реальный вариант

Несмотря на сохраняющуюся веру в восстановление формы бразильца, в клубе рассматривают возможность его продажи, если поступит предложение на сумму 80 миллионов евро и выше. За меньшую сумму "Барселона" отпускать одного из лучших игроков прошлого сезона не намерена.

Таким образом, хотя клуб продолжает верить в потенциал Рафиньи, продажа зимой может стать выгодной финансово, но эмоционально болезненной. Решение будет зависеть от его формы и предложений на рынке.

В прошлом сезоне Рафинья провёл 57 матчей за каталонцев во всех турнирах, забив 34 гола и отдав 25 результативных передач. Его контракт с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2028 года. В карьере бразильца также были английский "Лидс", французский "Ренн", португальские "Спортинг", "Витория Гимарайнш" и бразильский "Аваи".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

