Испания
Сегодня 13:30

"Барса" рассматривает возвращение таланта: он блистает в другом клубе Ла Лиги

©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" внимательно следит за прогрессом 19-летнего вингера Жана Виржили, который ярко проводит свой первый сезон в составе "Мальорки", передают Vesti.kz.

Право выкупа и доля в игроке

Летом 2025 года "Барселона" согласилась на трансфер футболиста за 3,5 миллиона евро, однако сохранила за собой 50 процентов прав на игрока, а также право первоочередного выкупа. Это позволяет каталонскому клубу напрямую влиять на будущее Виржили в случае поступления предложений от других команд.

 "Барселона" следит за развитием

Как сообщает Cadena SER со ссылкой на журналиста Сике Родригеса, "Мальорка" обязана уведомить "Барселону" о любой трансферной инициативе. В таком случае каталонцы смогут либо повторить условия сделки и вернуть игрока, либо участвовать в переговорах с потенциальным покупателем.


Дверь для возвращения открыта

Изначально "Барселона" планировала сохранить Виржили, подключив его к предсезонке с первой командой, однако сам футболист предпочёл перейти в "Мальорку", посчитав уровень команды "Барселона Атлетик" недостаточным для своего роста. При этом в каталонском клубе по-прежнему высоко оценивают потенциал игрока и не исключают его возвращения в будущем.

Жан воспитывался в академии "Химнастика". В сезоне-2024/25 он перешёл в юношескую команду "Барселоны". За "Мальорку" сыграл 20 матчей во всех турнирах и отдал шесть результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →