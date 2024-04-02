"Атлетико" вырвал победу на 87-й минуте и вернулся в зону ЛЧ

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 07:45
©ФК "Атлетико" Мадрид

Мадридский "Атлетико" вырвал победу у "Вильярреала" в выездном матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Керамика" в Вильярреале, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Аксель Витсель (9-я минута) и Сауль Ньигес (87-я). У хозяев отличился норвежец Александер Серлот (50).

Благодаря этой победе "Атлетико" набрал 58 очков и вернулся в зону Лиги чемпионов, обойдя "Атлетик" из Бильбао на два очка и поднявшись на четвертую строчку в таблице Ла Лиги.

"Вильярреал" (38) потерпел первое поражение в чемпионате страны с 13 января, команда оборвала свою беспроигрышную серию на отметке в 9 матчей, четыре последних из которых "желтая подводная лодка" выиграла. Команда идет на 10-й строчке в таблице.

Метки:
Атлетико Мадрид Ла Лига Футбол
Новости
Сегодня , 09:30
Испания
Украинец разрывает Ла Лигу: повторил достижение Шевченко и вошел в историю футбола
Сегодня , 07:45
Испания
"Атлетико" вырвал победу на 87-й минуте и вернулся в зону ЛЧ
Вчера , 12:46
Испания
Футболист "Барселоны" отпраздновал гол в стиле Роналду
Вчера , 11:19
Испания
"Реал" повторил достижение 27-летней давности
Вчера , 07:03
Испания
Дубль бразильца за 100 миллионов решил исход матча "Реала" в Ла Лиге
31 марта, 23:03
Испания
"Барселона" хочет сохранить Хави в клубе
31 марта, 18:05
Испания
Полузащитник сборной Испании намерен покинуть "Реал"
30 марта, 23:58
Испания
Мбаппе передумает уходить? В ПСЖ сделали заявление
30 марта, 17:53
Испания
Анчелотти высказался о трансфере Мбаппе в "Реал"
30 марта, 00:03
Испания
"Ливерпуль" нашел замену Салаху в "Реале"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»