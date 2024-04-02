"Атлетико" вырвал победу на 87-й минуте и вернулся в зону ЛЧ

Мадридский "Атлетико" вырвал победу у "Вильярреала" в выездном матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Керамика" в Вильярреале, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Аксель Витсель (9-я минута) и Сауль Ньигес (87-я). У хозяев отличился норвежец Александер Серлот (50).

Благодаря этой победе "Атлетико" набрал 58 очков и вернулся в зону Лиги чемпионов, обойдя "Атлетик" из Бильбао на два очка и поднявшись на четвертую строчку в таблице Ла Лиги.

"Вильярреал" (38) потерпел первое поражение в чемпионате страны с 13 января, команда оборвала свою беспроигрышную серию на отметке в 9 матчей, четыре последних из которых "желтая подводная лодка" выиграла. Команда идет на 10-й строчке в таблице.