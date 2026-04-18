"Атлетико" - "Сосьедад": прямая трансляция финала Кубка Испании

Сегодня, 18 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании сезона 2025/26. В Севилье титул оспорят мадридский "Атлетико" и "Реал Сосьедад", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финальная игра начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan.



Для "Атлетико" это 20-й финал в Кубке Испании и первый с 2013 года, когда они завоевали трофей. Всего на их счету десять побед в турнире.

Что касается "Реала Сосьедад", то клуб семь раз играл в финалах - на их счету три победы и четыре поражения. Последний успех в Кубке Испании случился в 2021 году.

Отметим, что "Атлетико" занимает четвёртое место в таблице Ла Лиги, а "Реал Сосьедад" находится на седьмой строчке. Кроме того, "Атлетико" продолжает путь в Лиге чемпионов, где сыграет с "Арсеналом" в полуфинале.