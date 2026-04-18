Испания
09:35

"Атлетико" - "Сосьедад": прямая трансляция финала Кубка Испании

Микель Оярсабаль и Науэль Молина. Фото: Depositphotos/Musiu0©

Сегодня, 18 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании сезона 2025/26. В Севилье титул оспорят мадридский "Атлетико" и "Реал Сосьедад", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финальная игра начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan.


Для "Атлетико" это 20-й финал в Кубке Испании и первый с 2013 года, когда они завоевали трофей. Всего на их счету десять побед в турнире.

Что касается "Реала Сосьедад", то клуб семь раз играл в финалах - на их счету три победы и четыре поражения. Последний успех в Кубке Испании случился в 2021 году.

Отметим, что "Атлетико" занимает четвёртое место в таблице Ла Лиги, а "Реал Сосьедад" находится на седьмой строчке. Кроме того, "Атлетико" продолжает путь в Лиге чемпионов, где сыграет с "Арсеналом" в полуфинале.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Перейти на страницу турнирной таблицы →