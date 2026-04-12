"Атлетико" потерпел сенсационное поражение в Ла Лиге

©x.com/SevillaFC_ENG

"Севилья" одержала сенсационную победу над "Атлетико" в 31-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. У хозяев отличились Акор Адамс (10-я минута, с пенальти) и Неманья Гудель (45+2-я). В составе гостей гол забил Хавьер Боньяр (35-я).

"Атлетико" после этой осечки занимает четвёртое место в турнирной таблице с 57 очками, а "Севилья" с 34 очками располагается на 15-й строчке.

В следующем туре "Атлетико" сыграет на выезде с "Эльче" (22 апреля), а "Севилья" встретится в гостях с "Леванте" (23 апреля).

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
10 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
16 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
17 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
18 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

