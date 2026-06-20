"Атлетико" договорился о трансфере таланта с ПСЖ

Мадридский "Атлетико" сделал серьёзный шаг к подписанию атакующего полузащитника французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Южной Кореи Ли Кан-Ина, передают Vesti.kz.

Замена сорвавшемуся трансферу

По информации Mundo Deportivo, руководство «матрасников» переключило своё внимание на 25-летнего корейца после того, как клубу не удалось оформить переход бывшего капитана "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

Источник утверждает, что мадридцы уже согласовали с футболистом условия личного контракта. Теперь испанскому клубу предстоит договориться непосредственно с ПСЖ.

ПСЖ требует более 35 миллионов евро

Сообщается, что парижане готовы рассмотреть продажу игрока, однако рассчитывают получить за него более 35 миллионов евро.

В "Атлетико" понимают, что затягивать переговоры нежелательно. После завершения чемпионата мира интерес к южнокорейскому хавбеку может значительно возрасти, что осложнит борьбу за его подписание.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика сезона

В кампании-2025/26 Ли Кан-Ин провёл 39 матчей во всех турнирах за ПСЖ. За этот период полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Кореец выступает за французский гранд с 2023 года и считается одним из самых техничных футболистов азиатского футбола. Сейчас он также представляет сборную Южной Кореи на чемпионате мира-2026.

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