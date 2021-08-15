Бывший защитник "Астаны" Вараздат Ароян дебютировал за "Кадис" в испанской Ла Лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кадис" в первом туре на своем поле сыграл вничью с "Леванте" - 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Хосе Луиса Моралеса на 39-й минуте. На это хозяева ответили точным ударом Альфонсо Эспино на седьмой компенсированной минуте.

Ароян вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте.

Во втором туре, 20 августа, "Кадис" на выезде встретится с "Бетисом".

28-летний Ароян присоединился к "Астане" зимой, а в мае стало известно, что он продолжит карьеру в Испании. В расположение "Кадиса" он прибыл в июле.

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