Испания
Сегодня 09:11

Арбелоа разочаровался в игроке "Реала" и принял решение

©Depositphotos.com/Musiu0

Позиции Альваро Каррераса в мадридском "Реале" заметно пошатнулись, сообщают Vesti.kz. Левый защитник не сумел убедить главного тренера команды Альваро Арбелоа и фактически утратил статус игрока основной обоймы.

Продолжение
"Реал" решил расстаться с тремя игроками по окончании сезона
Сегодня 10:11  
Казахстанский клуб сделал предложение Марко Ройсу
Сегодня 14:30  
"Барселона" накопила деньги и готовит покупку чемпиона Европы
Сегодня 15:10  
Казахстанский клуб провернул трансфер испанского футболиста
Сегодня 16:05  

Как сообщает Diario AS, решающим стал неудачный матч против "Бенфики" в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов, в котором "сливочные" уступили со счётом 2:4.

После этой встречи 22-летний испанец перестал считаться "неприкасаемым". Уже в следующем поединке Ла Лиги с "Райо Вальекано" (2:1) Каррерас остался в запасе и так и не появился на поле.

При этом Арбелоа не полностью доверяет и Франу Гарсии, который рассматривался как альтернатива Каррерасу. По информации источника, наставник чаще делает ставку на Эдуардо Камавингу, используя его на левом фланге обороны.

Французский полузащитник, по мнению тренерского штаба, лучше соответствует игровым требованиям и философии нового рулевого "Реала".


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 22 6 6 10 28-34 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →