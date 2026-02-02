Испания
2 февраля 22:12

Арбелоа нашёл в "Реале" идеального футболиста: он играет без замен

©x.com/realmadrid

Винисиус Жуниор продолжает впечатлять при Альваро Арбелоа, ни разу не покидая поле досрочно, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
"Манчестер Сити" выбрал трёх кандидатов на замену Гвардиоле: известны их имена
Вчера 12:15  
Звезда ПСЖ согласился на переход в "Реал": известна рекордная сумма
Вчера 12:35  
В "Милане" отказались уговаривать Модрича на новый контракт
Вчера 14:03  
"Предатель" "Барселоны" решил вернуться: Деку принял решение
Вчера 14:23  

Вингер "Реала" отметился голом в победном матче Ла Лиги против "Райо Вальекано" (2:1). За шесть игр под руководством Арбелоа бразилец неизменно выходил в стартовом составе и играл полностью, не будучи заменённым.

На этом отрезке Винисиус забил два гола и сделал две результативные передачи, включая три очка (1+2) в разгроме "Монако" в Лиге чемпионов (6:1) 20 января.

Для сравнения: при Хаби Алонсо в стартовом составе "Реала" Винисиус покидал поле в 15 из 23 матчей.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 22 6 6 10 28-34 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →