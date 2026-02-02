Винисиус Жуниор продолжает впечатлять при Альваро Арбелоа, ни разу не покидая поле досрочно, сообщают Vesti.kz.

Вингер "Реала" отметился голом в победном матче Ла Лиги против "Райо Вальекано" (2:1). За шесть игр под руководством Арбелоа бразилец неизменно выходил в стартовом составе и играл полностью, не будучи заменённым.

На этом отрезке Винисиус забил два гола и сделал две результативные передачи, включая три очка (1+2) в разгроме "Монако" в Лиге чемпионов (6:1) 20 января.

Для сравнения: при Хаби Алонсо в стартовом составе "Реала" Винисиус покидал поле в 15 из 23 матчей.



