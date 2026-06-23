Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиан Альварес объявил, что намерен сменить команду в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Альварес хочет покинуть "Атлетико"

26-летний форвард дал понять, что уже принял решение относительно своего будущего и обсудил этот вопрос с руководством клуба.

"Хочу осуществить свою мечту. Я поговорил с людьми в клубе ("Атлетико"), с которыми должен был поговорить. Лучшее для моего будущего — это трансфер", — сказал Альварес в беседе с ESPN Argentina.

"Барселона" — главный претендент

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Альварес уже дал согласие на переход в "Барселону". Теперь каталонскому клубу предстоит договориться с "матрасниками" об условиях возможной сделки.

Ранее о заинтересованности в трансфере форварда также сообщал мадридский "Реал". Кроме того, различные европейские СМИ связывали игрока с возможным переходом в лондонский "Арсенал" и французский "Пари Сен-Жермен".

Статистика сезона

В сезоне-2025/26 Альварес был одним из лидеров атакующей линии "Атлетико". Во всех турнирах он провёл 52 матча, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Фокус на ЧМ-2026

В настоящее время форвард находится в расположении сборной Аргентины, которая уже обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира — 2026.

Следующий матч аргентинцы проведут 28 июня против сборной Иордании.

"Атлетико" отказал "Барселоне" и продал Альвареса в другой клуб