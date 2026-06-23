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Альварес объявил об уходе из "Атлетико" и выбрал новый клуб

Хулиан Альварес в составе "Атлетико" Мадрид. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиан Альварес объявил, что намерен сменить команду в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Альварес хочет покинуть "Атлетико"

26-летний форвард дал понять, что уже принял решение относительно своего будущего и обсудил этот вопрос с руководством клуба.

"Хочу осуществить свою мечту. Я поговорил с людьми в клубе ("Атлетико"), с которыми должен был поговорить. Лучшее для моего будущего — это трансфер", — сказал Альварес в беседе с ESPN Argentina.

"Барселона" — главный претендент

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Альварес уже дал согласие на переход в "Барселону". Теперь каталонскому клубу предстоит договориться с "матрасниками" об условиях возможной сделки.

Ранее о заинтересованности в трансфере форварда также сообщал мадридский "Реал". Кроме того, различные европейские СМИ связывали игрока с возможным переходом в лондонский "Арсенал" и французский "Пари Сен-Жермен".

Статистика сезона

В сезоне-2025/26 Альварес был одним из лидеров атакующей линии "Атлетико". Во всех турнирах он провёл 52 матча, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Фокус на ЧМ-2026

В настоящее время форвард находится в расположении сборной Аргентины, которая уже обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира — 2026.

Следующий матч аргентинцы проведут 28 июня против сборной Иордании.

"Атлетико" отказал "Барселоне" и продал Альвареса в другой клуб

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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