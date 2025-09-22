"Барселона" активно ищет нового нападающего, который смог бы заменить возрастного Роберта Левандовски, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, клуб рассматривает перспективных молодых игроков, так как приобретение суперзвезды мирового уровня в ближайшем будущем финансово затруднительно.

Альтернатива топ-форвардам

Ранее "Барселона" рассматривала Хулиана Альвареса ("Атлетико"), Харри Кейна ("Бавария") и Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити"). Все трое — высококлассные нападающие, способные много забивать. Однако "сине-гранатовым" будет непросто подписать их, поскольку эти игроки являются мировыми звёздами с хорошим ценником и их клубы не хотят отпускать.

Ставка на потенциал

В этой ситуации спортивный директор каталонцев Деку обратил внимание на менее известных, но перспективных игроков. Главным кандидатом стал камерунский нападающий "Леванте" Этта Эйонг, который показывает высокий потенциал в Ла Лиге и нравится руководству "Барселоны".





Стоимость трансфера

Ранее "Барселона" пыталась подписать Эйонга за 3 миллиона евро, но тогда сделка не состоялась. Сейчас клуб рассчитывает выкупить игрока за сумму около 10-15 миллионов евро, в зависимости от его выступлений за "Леванте" в сезоне.

Эксперты отмечают, что если клуб не может позволить себе трансфер суперзвезды, лучше инвестировать в перспективного игрока, который может вырасти в одного из лучших форвардов мира. 21-летний Этта Эйонг как раз вписывается в такую стратегию.