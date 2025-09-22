Испания
Алонсо раскрыл новую роль Мбаппе в "Реале" перед матчем с "Кайратом"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился впечатлениями о новой роли Килиана Мбаппе в матче пятого тура Ла Лиги против "Эспаньола" (2:0), сообщают Vesti.kz.

Французский форвард отметился забитым мячом и снова стал ключевой фигурой в атаке "сливочных".

"Он играл в другой роли. Он играл больше как плеймейкер, и мы обсуждали, что нам нужно с мячом и без мяча. Его позиция на поле помогла ему в его отличных переходах. Он очень хорошо понимает футбол, и, если ему что-то объяснить, он это выполняет. Он очень хорошо справился, и это ещё одна роль на другой позиции, как второй нападающий", - приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

"Реал" продолжает идеальный старт сезона - пятая победа подряд вывела команду Алонсо на первое место в таблице чемпионата Испании с максимумом очков.

Напомним, "Реал" сыграет с алматинским "Кайратом" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 30 сентября в Алматы.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 5 5 0 0 10-2 15
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 5 3 1 1 10-4 10
4 Эспаньол 5 3 1 1 8-7 10
5 Атлетик 5 3 0 2 6-6 9
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6-7 9
9 Севилья 5 2 1 2 9-8 7
10 Валенсия 5 2 1 2 6-8 7
11 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
12 Атлетико М 5 1 3 1 6-5 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 5 1 2 2 5-6 5
16 Леванте 5 1 1 3 9-9 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Мальорка 5 0 2 3 5-10 2
20 Жирона 5 0 1 4 2-15 1

