Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился впечатлениями о новой роли Килиана Мбаппе в матче пятого тура Ла Лиги против "Эспаньола" (2:0), сообщают Vesti.kz.

Французский форвард отметился забитым мячом и снова стал ключевой фигурой в атаке "сливочных".

"Он играл в другой роли. Он играл больше как плеймейкер, и мы обсуждали, что нам нужно с мячом и без мяча. Его позиция на поле помогла ему в его отличных переходах. Он очень хорошо понимает футбол, и, если ему что-то объяснить, он это выполняет. Он очень хорошо справился, и это ещё одна роль на другой позиции, как второй нападающий", - приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.