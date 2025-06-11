Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо оказался крайне разочарован решением клуба отказаться от подписания полузащитника "Реал Сосьедада" Мартина Субименди, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, Алонсо рассматривал трансфер 26-летнего хавбека как приоритетный и лично рекомендовал его руководству. Он считал, что Субименди сможет закрыть проблемную позицию в центре поля после ухода Тони Крооса и Луки Модрича. Ни Орельен Тчуамени, ни Эдуардо Камавинга, по мнению тренера, не справились с поставленными задачами, а Федерико Вальверде часто используется вне своей основной позиции.



Алонсо ранее работал с Субименди в дубле "Реал Сосьедад" и был впечатлен его последними выступлениями за сборную Испании в Лиге наций. При этом сумма отступных в 60 миллионов евро, прописанная в контракте игрока, не выглядела для "Реала" чрезмерной.

Тем не менее, как отмечается, президент клуба Флорентино Перес не предпринял никаких шагов для начала переговоров. В результате Субименди принял предложение лондонского "Арсенала", где его представят в ближайшие дни.