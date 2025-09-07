Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо видит во французском полузащитнике Орельене Тчуамени преемника сразу двух легенд клуба — Луки Модрича и Тони Крооса, передают Vesti.kz.

Как сообщает Defensa Central, решение Алонсо окончательно сформировалось после матча сборной Франции против Украины, где Тчуамени провёл 90 минут на высоком уровне. Хавбек отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе, а также продемонстрировал блестящие показатели: 96 процентов точных передач, 83 касания, 3 ключевых паса, 5 из 7 длинных передач оказались успешными и 2 созданных голевых момента.

Француз перебрался в "Реал" из "Монако" в 2022 году, однако его прошлый сезон оказался неровным — часть времени он был вынужден играть не на своей позиции. Теперь же, при Алонсо, Тчуамени стал ключевым игроком центра поля и незаменимым в стартовом составе.

25-летний хавбек в текущем сезоне уже провёл 270 минут, доказав свою важность для команды. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2028 года, и в клубе уверены, что француз способен повторить путь своих великих предшественников.



