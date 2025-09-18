С каждым днём появляются новые сообщения о том, что Роберт Левандовски может покинуть "Барселону" по окончании сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Без Левандовски в линии атаки у каталонцев остаётся лишь Ферран Торрес, поэтому клуб активно ищет форварда высокого класса. По информации El Nacional, "Барселона" ведёт переговоры с игроком о возможном продлении контракта на ещё один сезон, особенно если он продолжит забивать голы. Пока ответа от Левандовски нет, что вызывает беспокойство у руководства клуба.

Возможная замена - Душан Влахович

Итальянские СМИ сообщают, что сербский форвард Душан Влахович может стать заменой Левандовски. Контракт Влаховича с "Ювентусом" также заканчивается следующим летом, и игрок пока не планирует его продлевать. Ему 25 лет, и возможность подписать его без трансферной компенсации была бы значительным приобретением для "Барселоны". Клуб уже начал контакт с окружением игрока.

Профиль Влаховича

Душан Влахович родился в Белграде 28 января 2000 года. Он прошёл через молодежные команды "ОФК Белград" и "Партизана", где получил девятый номер в 15 лет. После 21 матча за основной состав "Партизана" Влахович перешёл в "Фиорентину" за 3,2 миллиона евро. Во Флоренции он стал лучшим молодым игроком Серии А, забил 49 голов в 108 матчах и в 2022 году перешёл в "Ювентус" за 83,5 миллиона евро.

На данный момент Влахович забил 62 гола в 149 матчах, а его контракт истекает 30 июня 2026 года. "Барселона" остаётся одним из клубов, внимательно следящих за его будущим решением.