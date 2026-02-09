Один из самых перспективных молодых хавбеков Европы, нидерландец Кис Смит неожиданно изменил трансферный вектор и оказался близок к переходу в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Неожиданный разворот в трансферной гонке

20-летний полузащитник АЗ "Алкмар" Кис Смит, считавшийся трансферной целью "Барселоны", начал переговоры с "королевским клубом". По информации El Nacional, ключевую роль в возможной сделке играет агент игрока Жорже Мендеш, который активно продвигает кандидатуру нидерландца руководству "сливочных".

Примечательно, что ещё в декабре сообщалось, что в противостоянии двух грандов — "Реала" и "Барселоны" — Смит сделал выбор в пользу каталонского клуба, что тогда воспринималось как серьёзная победа "блауграны" в трансферной борьбе. Однако ситуация кардинально изменилась всего за несколько месяцев.

Новый фаворит Флорентино Переса

В "Реале" рассматривают Смита как перспективного креативного полузащитника с функциями организатора игры. Руководство клуба ищет футболиста именно такого профиля, а ориентировочная стоимость в 35 миллионов евро делает нидерландца более доступной альтернативой звёздным вариантам вроде аргентинца Энцо Фернандеса из "Челси" или португальца Витиньи из "Пари Сен-Жермен".



Президент "сливочных" Флорентино Перес лично заинтересован в усилении центра поля молодым, технически оснащённым игроком с высоким потенциалом роста — и Смит идеально вписывается в эту концепцию.

"Барселона" остаётся за бортом

Несмотря на прежний интерес и предварительный выбор игрока в пользу каталонцев, "Барселона" рискует окончательно проиграть борьбу за талантливого хавбека. Если переговоры с "Реалом" завершатся успешно, Смит окажется в стане главного врага "сине-гранатовых", что станет серьёзным трансферным ударом по каталонскому проекту.

В текущем сезоне нидерландец провёл 31 матч, забил три гола и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает Смита в 22 миллиона евро.

