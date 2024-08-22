Мадридский "Реал" подписал 12-летнего белорусского вундеркинда Алексея Майорова, передают Vesti.kz.

По информации Bet News, контракт рассчитан на три года.

Изначально многие были уверены в том, что юный игрок окажется в "Барселоне". Но это не случилось. Почему? Рассказывает его отец Алексей.

"Барселона" - не спорю, прекрасный клуб, с великолепными традициями и таким же выдающимся пиаром. Но я как человек, окунувшийся в местную реальность с головой, уже могу сравнивать. И это сравнение в пользу "Реала".

Мадридцы заинтересовались Алексеем уже после первого матча чемпионата Каталонии, в котором он провел два мяча. И разговор сразу начал носить предметные очертания, что мне тоже очень понравилось.

За это время я имел контакты с целым рядом испанских и французских клубов во главе с ПСЖ, мне говорили о "Манчестер Сити", но, признаюсь, после общения с представителями "Реала" уже ни с кем не хотелось иметь дела. Когда тебе говорят, что видят в твоем сыне не просто перспективного игрока, а проект, то это может подкупить любого родителя.

"Реал" - это клуб номер один в мире - буквально по всем позициям, мы это уже почувствовали на себе. И я очень рад, что Леша присоединится к этой команде - вечером он уже провел с тренировку с ребятами из академии.

Каковы условия? К сожалению, детали контакта, кроме сроков его действия, разглашать не могу. Но они отменны, поверьте мне. Наконец-то Леша сможет сосредоточиться исключительно на футболе, потому что решение всех других вопросов берет на себя клуб.

Условия, которые предложил "Реал", по заверению самого клуба не имеют аналогов для столь юного футболиста. И мы очень ценим доверие, которое оказал нам королевский клуб. На самом деле и у Леши, и у "Реала" одна и та же цель - играть в футбол и быть лучшими в мире", - сказал отец Алексея в разговоре с Bet News.