Противостояние казахстанского суперсредневеса Айдоса Ербосынулы (16-0, 11 КО) с кубинцем Давидом Морреллом (6-0, 5 КО) определит еще одного серьезного бойца дивизиона. Об этом в беседе корреспонденту Vesti.kz заявил редактор сайта WorldBoxingNews Фил Джей. Специалист также высказался о шансах соперников.

Бой за чемпионский титул WBA, которым владеет Моррелл, планируется весной этого года. Стороны ведут переговоры, а казахстанец начал тренировочный лагерь.

"Этот поединок необходим обоим боксерам. Казахстанцу он нужен для статуса, а кубинцу для того, чтобы показать свою готовность к большим соперникам. В любом случае поединок состоится в этом году. Победитель станет одним из участников большой игры в дивизионе.

На мой взгляд, это противостояние равных соперников. Оба не встречались с топ-соперниками и молоды. Есть большой потенциал, но опыта пока недостаточно. Поединок станет важным ключом к переходу в элиту данной категории", - отметил Джей.

Последний раз Ербосынулы дрался в сентябре, когда нокаутировал соперника из Гайаны Аллена Леннокса (22-2-1, 14 КО) и стал обязательным претендентом на пояс кубинца. Моррелл дрался в декабре в Миннеаполисе (США), нокаутировав американца Алантеса Фокса (28-3-1, 12 КО).

Напомним, что в прошлом году казахстанец мог провести поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО), но заболел коронавирусом и встреча была отменена.