Айдос Ербосынулы нокаутировал соперника и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это звание он получил после победы над Алленом Ленноксом из Гайаны. Их бой стал главным на вечере бокса "Битва кочевников 2" в Нур-Султане.

Поединок был запланирован на 12 раундов, но завершился в десятом - Ербосынулы отправил соперника в нокаут.

Напомним, что в карде выступил ряд казахстанских боксеров. Фируза Шарипова вырубила не имеющую опыта в боксе чемпионку по муай-таю. Супертяж Данила Семенов одержал свою четвертую победу в профи. 21-летний Евгений Павлов завоевал пояс WBA International во втором легчайшем весе. А чемпион Азии Бек Нурмаганбет стал обладателем титула WBA International во втором среднем весе.

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