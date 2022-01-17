Непобежденный казахстанский боксер начал переговоры по бою с чемпионом мира - источник

Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) близок к поединку против чемпиона мира по версии WBA кубинца Давида Моррелла (6-0, 5 КО). Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

Стороны уже начали предварительные переговоры. Другие детали и сроки проведения боя пока неизвестны.

Отмечается, что казахстанец начнет свой тренировочный лагерь к следующему бою уже на этой неделе.

Последний раз Ербосынулы дрался в сентябре, когда нокаутировал соперника из Гайаны Аллена Леннокса (22-2-1, 14 КО) и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс Моррела, который в декабре в Минеаполисе (США) нокаутировал американца Алантеса Фокса (28-3-1, 12 КО).

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Весной казахстанец мог провести поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО), но заболел коронавирусом, и встреча была отменена.

Делами Ербосынулы занимается промоутерская компания Suleimen Promotions.