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Обязательный претендент на титул чемпиона мира из Казахстана может побить экс-соперников "Канело" - СМИ

Обязательный претендент на титул чемпиона мира из Казахстана может побить экс-соперников "Канело" - СМИ
©Eurosport
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Сайт Boxingnews24.com опубликовал материал, в котором автор Дэн Эмброуз рассмотрел оппозицию за последние годы мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) и пришел к выводу, что его битых соперников могли победить и другие боксеры, в том числе казахстанец Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Давайте смотреть правде в глаза. "Канело" было легко в последние три года, он победил слабых чемпионов-суперсредневесов Калеба Планта, Билли Джо Сондерса, Каллума Смита и Рокки Филдинга.

Ни у одного из этих чемпионов не было таланта, поэтому "Канело" было слишком легко их победить.

Вы можете выбрать полдюжины претендентов из второго средневеса, которые могли бы побить этих чемпионов. Это Давид Бенавидес, Габриэль Росадо, Эдгар Берланга, Асламбек Идигов, Леррон Ричардс, Айдос Ербосынулы, Дэвид Моррель-младший, Эрик Базинян", - говорится в статье.

Отметим, что в последнем бою в сентябре Ербосынулы нокаутировал соперника из Гайаны Аллена Леннокса (22-2-1, 14 КО) и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA. Казахстанец собирается вернуться в ринг в начале 2022 года. Место, дата и соперник пока неизвестны.

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Метки:
Альварес Сауль Ербосынулы Айдос

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