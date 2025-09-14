Видео лучших моментов боя Канело - Кроуфорд

В Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между абсолютным чемпионом второго среднего веса мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) и непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.Дебют в новом весе и сенсационная победа
Для Кроуфорда это был первый бой во втором среднем весе — он поднялся сразу на два дивизиона. Американец одержал победу по очкам и стал новым абсолютным чемпионом мира в данной категории.
Первое поражение Дычко
В карде вечера казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-1, 14 КО) потерпел своё первое поражение на профессиональном ринге. Видео боя доступно здесь. Что пишут об этом бое СМИ, можно узнать тут.Сенсационный нокаут
Также один из поединков вечера завершился сенсационным нокаутом. Подробности — по ссылке.
