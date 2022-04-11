"Великий и ужасный". Головкина похвалили за досрочную победу над "суперчемпионом"

Редактор портала World Boxing News Фил Джей восхитился победой казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) в бою за титул WBA Super, IBF и IBO. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил, что GGG удалось переломить исход неудачного противостояния.

Их поединок состоялся 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония) и завершился победой Головкина нокаутом в девятом раунде. Видео боя доступно здесь.

"Головкин был продавлен в первых раундах. Мурата выглядел быстрее и легче. Чувствовался его мощный настрой на поединок. Японский боксер старался и действительно побеждал после первых пяти раундов. Однако Головкину удалось переломить исход неудачного поединка. Он показал, что принадлежит к числу элитных боксеров. Он дождался, когда Мурата выдохнется, и отправил его в нокаут. GGG напомнил себя прежнего: великого и ужасного. Один из лучших его боев за последнее время.

Однако поединок с "Канело" будет совершенно другим. Мексиканская звезда находится на пике формы. Это лучший боксер своего дивизиона, куда предстоит перейти Головкину для третьего боя. GGG будет непросто", - отметил Джей.

"Тот самый GGG, который годами наводил ужас". Разбор боя Головкин - Мурата по раундам

После боя Мурата отметил, что сделал все, что было в его силах. В свою очередь GGG высказался о третьем бое с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), который может состояться в сентябре.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира