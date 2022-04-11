"Тот самый GGG, который годами наводил ужас". Разбор боя Головкин - Мурата по раундам

vRINGe.com представил подробный разбор боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их объединительный поединок состоялся 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония) и завершился победой Головкина нокаутом в девятом раунде. В итоге GGG успешно защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.

"Начнем с позитивного. Геннадий Головкин, накануне скромно вступивший в ряды "тех, кому за 40", по-прежнему очень хорош. Об этом было сложно судить по боям с Роллсом и Шереметой, а поединок с Деревянченко вообще наводил на мысли противоположной направленности.

С Муратой тоже было не то чтобы совсем идеально и не без огрехов. И все же перед нами вновь предстал тот самый GGG, который годами доминировал в среднем весе и наводил ужас на коллег по дивизиону. Спокойный, выверенный и настойчиво гнущий свою жесткую доминирующую линию вплоть до окончательной поломки соперника. И даже никакой Бэнкс ему в этом не помешал.

Большой, но незадачливый японец с первых секунд боя принялся "поедать" почти все, чем его потчевала левая казахстанца. В подавляющем большинстве это были джебы, которые иногда разбавлялись хуками. Очевидно, Мурата с такой же прытью пропускал бы и справа, однако Головкин дальнюю руку пока предпочитал придерживать. Риота же, напротив, налегал на удары справа, предварительно бросая один-два джеба.

Японец старался действовать первым номером, поддавливая Геннадия. Но стоило GGG пробить навстречу, как Риота останавливался, превращая себя в статичную мишень. Казахстанца же дважды просить было не надо - основательная проверка крепости блока, а с ним и держалки японца, развивалась по восходящей.

К чести Мураты, его оборона выглядела достойно. Притом и сам он не довольствовался ролью статиста, переходя в наступление сразу, едва Головкин брал паузу. Японец выбрасывал неплохие комбинации, чередовал этажи. Хотя часто тянулся за ударами, пытаясь атаковать издали, чтобы минимизировать опасность сиюсекундного ответа соперника.

Головкин был заметно лучше в начале каждого нового раунда, сразу же атакуя японца всем спектром своих излюбленных вкусностей. Тут и прямые, и апперкоты, и боковые, в том числе те самые фирменные, по нисходящей, в обход блока.

Однако и в 3-м, и в 4-м раундах вслед за бурным стартом следует неизменная передача инициативы Мурате. Геннадий экономит силы, а Риота, переждав-перетерпев взбучку, под одобрительные овации публики спешит вернуть долги и по возможности выйти вперед. В такие момент Головкин зачастую принимает удары на себя и пропускает много ненужного.

В середине пятого отрезка GGG хорошо попал и принялся развивать успех, налегая на левые боковые. Мурата не то чтобы выживает, но явно не думает ни о чем, кроме защиты. И все равно никакого видимого потрясения у него не видать.

Бой продолжается на встречных курсах. Головкин действует изобретательнее и разнообразнее, но заметного преимущества это ему не приносит. Риота для него действительно удобен, однако пробить эту стену казахстанец пока не в состоянии, несмотря на не прекращающиеся попытки. Стоит ему прервать атаку, и японец, как ни в чем не бывало, сам переходит в наступление.

Очень насыщенный и смотрибельный поединок.

В восьмом раунде, пожалуй, впервые появилось ощущение, что GGG принялся забивать оппонента. Он активно бомбардирует японца слева и справа в голову, вынуждая того пятиться к канатам и наглухо схорониться за блоком. И что бы вы думали? Мурата вновь начинает атаковать, едва появляется пространство для продыху. И хотя удары Головкина явно не прошли даром, лишив Риоту прежней прыти, сдаваться местный любимец точно не собирался.

Но тут ему "на помощь" пришел доброй души человек Геннадий.

Едва прозвучал гонг к началу 9-го раунда, как казахстанец сходу набросился на Мурату с новой, усиленной бомбардировкой. Вот теперь Риота точно потрясен, о чем лучше всего свидетельствуют подогнувшиеся у канатов колени.

То, что японец вытерпел и сразу, как появилась возможность, поспешил искать отмщения, уже не удивило. Мурата вновь взялся теснить Головкина, отметился хорошим апперкотом. После чего, очевидно, совсем уж воспрянул духом.

Тут-то Геннадий и подловил его левый своим контрхуком справа. Риота медленно приземлился на канвас, попутно чудом увернувшись от свирепого левого казахстанца. Он бы, может, и продолжил бы, но секунданты предпочли сохранить своему боксеру здоровье и оперативно выбежали на ринг с белым полотенцем.

ТКО 9. Big drama show by GGG в Японии удалось на славу.

Но…

Да, есть одно существенное "но", и из-за него не получается окончить той же мажорной для GGG нотой, с которой начинали.

Прошедший бой сделали стили, и именно они не сулят Головкину ничего хорошего в предполагаемой осенней трилогии с Саулем "Канело" Альваресом. Если отталкиваться от того, что Геннадий продемонстрировал свой нынешний максимум, а объяснимого повода считать иначе у нас нет, то с теперешним "Канело" казахстанца не ждет ничего хорошего.

Понятно, что мексиканцу еще самому предстоит пройти Бивола. И да - мы не можем знать и тем более утверждать, что случится именно так, а не как-то по-другому. Но картина, в силу той самой стилистики и сильных сторон боксеров на данный момент, для Головкина вырисовывается далеко не радужная.

Впрочем, она была такой и до боя в Сайтаме. Здесь как раз ничего не поменялось", - говорится в тексте.

Ранее Мурата дал первый комментарий после поражения нокаутом от Головкина, а также высказался о силе удара и мастерстве казахстанского боксера.

©naobox2001

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира