Мурата дал первый комментарий после поражения нокаутом от Головкина

Теперь уже бывший чемпион мира японский боксер Риота Мурата (16-3, 13 КО) дал первый комментарий после поражения нокаутом от казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их объединительный поединок состоялся 9 апреля в Сайтаме (Япония) и закончился досрочной победой Головкина в девятом раунде. Таким образом, GGG успешно защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, который принадлежал Мурате.

"Я отдохну и подумаю о своем уходе. Мне ничего не оставалось, кроме как пойти и поспать. Я чувствую облегчение, что могу безопасно уйти с ринга, - цитирует Мурату Yahoo! Sports Japan. - Когда я выхожу на ринг, я один, но есть много людей, которые поддерживают меня до этого: тренеры, люди из спортзала и, конечно же, моя семья. Я благодарен им всем. Я еще стану чемпионом мира".

Головкин вернул Мурате чемпионский пояс после победы нокаутом

Добавим, что для Мураты это поражение стало первым досрочным в карьере. Предыдущие два он потерпел решением судей.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира