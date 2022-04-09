Головкин вошел в историю после досрочной победы над Муратой

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в объединительном бою и нанес конкуренту первое досрочное поражение в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в Сайтаме завершился в девятом раунде, когда рефери остановил встречу, а угол японца отказался от продолжения поединка.

Для 36-летнего Мураты поражение стало третьим за девять лет профессиональной карьеры.

Японец проигрывал в 2017 и 2018 годах, но оба поединка продлились все 12 раундов.

Что касается 40-летнего Головкина, то он досрочно выиграл в 37-й раз в профессиональной карьере.

Добавим, что казахстанец стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO. Ранее были опубликованы судейские записки.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Видео нокаута. Как Головкин уничтожил Мурату

Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира