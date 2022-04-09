Головкин вошел в историю после досрочной победы над Муратой

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в объединительном бою и нанес конкуренту первое досрочное поражение в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой в Сайтаме завершился в девятом раунде, когда рефери остановил встречу, а угол японца отказался от продолжения поединка.
Для 36-летнего Мураты поражение стало третьим за девять лет профессиональной карьеры.
Японец проигрывал в 2017 и 2018 годах, но оба поединка продлились все 12 раундов.
Что касается 40-летнего Головкина, то он досрочно выиграл в 37-й раз в профессиональной карьере.
Добавим, что казахстанец стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO. Ранее были опубликованы судейские записки.
Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Видео нокаута. Как Головкин уничтожил Мурату
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
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