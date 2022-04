Видео нокаута. Как Головкин уничтожил Мурату

Геннадий Головкин нокаутировал Риоту Мурату в девятом раунде и выиграл поединок за три титула. Казахстанец стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO.

Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула

В девятом раунде после того, как казахстанец провел несколько мощных ударов, японец оказался в нокдауне, а его угол выкинул полотенце.

GGG HAS STILL GOT IT AT 40🔥



He beats Murata by corner stoppage…Canelo up next?pic.twitter.com/Q3eYO2huby