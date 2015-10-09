Усик назвал того, кого считает номером один в боксе

Непобеждённый украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) назвал лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории, передают Vesti.kz.

По мнению Усика, это американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО), который 13 сентября одержал победу над мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) и завоевал звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Усик отметил, что результат боя Канело и Кроуфорда не стал для него неожиданностью. Он признаёт, что этот бой был с равными шансами на победу - 50 на 50, однако считал, что победа в итоге достанется именно Кроуфорду.

Ранее Кроуфорд назвал цену за реванш с Канело. При этом американец утратил статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, за что подвергся критике.

Что касается Усика, то последний поединок он провёл 19 июля, когда финишировал в пятом раунде британца Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

