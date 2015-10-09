Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 09:59
 

Усик назвал того, кого считает номером один в боксе

  Комментарии

Поделиться
Усик назвал того, кого считает номером один в боксе Александр Усик. ©instagram.com/usykaa

Непобеждённый украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) назвал лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории, передают Vesti.kz.

Поделиться

Непобеждённый украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) назвал лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории, передают Vesti.kz.

По мнению Усика, это американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО), который 13 сентября одержал победу над мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) и завоевал звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Усик отметил, что результат боя Канело и Кроуфорда не стал для него неожиданностью. Он признаёт, что этот бой был с равными шансами на победу - 50 на 50, однако считал, что победа в итоге достанется именно Кроуфорду.

Ранее Кроуфорд назвал цену за реванш с Канело. При этом американец утратил статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, за что подвергся критике.

Что касается Усика, то последний поединок он провёл 19 июля, когда финишировал в пятом раунде британца Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира IBA по боксу 2025   •   Объединённые Арабские Эмираты, Дубай   •   1/8 финала, мужчины
9 декабря 20:15   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Тулемисов
Ничья
Исроилов
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!