Кроуфорд выставил цену за реванш с Канело

Берни Дэвис, друг и член тренерского штаба абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), раскрыл сумму, которую американец требует за реванш с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 29 КО), передают Vesti.kz.

"Если не 100 миллионов - даже не обсуждаем"

По словам Дэвиса, Кроуфорд прямо заявил ему, что снова выйдет против Канело только в одном случае - если получит гонорар в 100 миллионов долларов. Меньшая сумма чемпиона не устраивает.

Как прошёл первый бой

Их первая встреча состоялась в сентябре в Лас-Вегасе. Кроуфорд уверенно победил по очкам и лишил Канело статуса абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Что дальше?

Ранее Канело намекнул на сроки возможного реванша. При этом сам Кроуфорд рассматривает разные варианты - от завершения карьеры до перехода в средний вес, где чемпионом IBF и WBO является Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО).

Казахстанец вернётся на ринг 6 декабря в Сан-Антонио (США), где проведёт объединительный поединок с обладателем титула WBA в среднем дивизионе кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО).

