Канело раскрыл сроки реванша с тем, кому "не должен был проигрывать"

Обозреватели бокса Крис Мэнникс и Серхио Мора поделились своим мнением о шансах увидеть реванш во втором среднем весе между американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) и мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 29 КО), передают Vesti.kz.

Переговоры уже идут — Мэнникс

Как пишет vRINGe.com, Мэнникс рассказал, что переговоры ведутся — об этом ему сообщили люди из команды Кроуфорда: "Канело хочет провести этот бой в следующем году. Скорее всего, в сентябре. И недавно он впервые об этом заговорил публично".

"Он обязан добиваться реванша" — Мора

Мора объясняет позицию Альвареса очень просто: "Это же не Дмитрий Бивол. Верно? Тот был больше, сильнее, моложе. Принимается. Но Кроуфорд точно не больше. Точно не сильнее. Точно не моложе. Получается, Канело проиграл бойцу, которому не должен был проигрывать. У него нет другого выхода. Он обязан добиваться реванша. А далее будет видно. Возможно, его и вправду беспокоили травмы. Возможно, то была не его ночь. Возможно, Кроуфорд был просто слишком хорош. Но я хочу увидеть, что произойдёт во втором поединке. Хочу увидеть, найдёт ли Канело способ, чтобы побить этого чувака".

Напомним, их первый бой состоялся в сентябре в Лас-Вегасе и завершился победой Кроуфорда по очкам, который лишил мексиканца статуса абсолютного чемпиона мира второго среднего веса.

