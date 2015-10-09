Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Дуэль Казахстан - Узбекистан пройдет после разгрома на ЧМ-2025 по боксу

Сабыржан Аккалыков. ©КФБ

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков вышел в 1/4 финала на чемпионате мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 75 килограммов он встречался с Таухиримати Тохерири-Халлеттом из Новой Зеландии. Поединок завершился разгромной победой Сабыржана (5:0).

Таким образом, в следующем раунде Аккалыков сойдется с чемпионом мира-2025 по версии World Boxing из Узбекистана Фазлиддином Эркинбоевым.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

