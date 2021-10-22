Том Леффлер оценил форму Головкина перед боем за три титула

Промоутер Том Леффлер встретился с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) во время его тренировок в Big Bear, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Головкин прекрасно выглядит в тренировочном лагере", - написал Леффлер в твиттере, прикрепив совместное фото с GGG.

Следующий бой Головкин проведет 29 декабря в Японии против "суперчемпиона" WBA в этом же дивизионе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

Для GGG этот поединок станет первым в рамках обновленной сделки со стриминговым сервисом DAZN.

Головкин получил обязательного претендента на титул

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