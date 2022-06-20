Супертяж-нокаутер из Казахстана получил бой после нокаута для россиянина

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (11-0, 11 КО) проведет следующий поединок в Аргентине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

31-летний казахстанец, по словам его менеджера Зии Алиева, выступит на шоу в Буэнос-Айросе, которое состоится 23 июня. Его соперником станет 25-летний Кевин Николас Эспиндола (7-3, 2 КО).

Бой тяжеловесов станет одним из четырех поединков, который пройдет в десятираундовом формате. В последнем поединке Дычко досрочно в Нур-Султане выиграл бой у россиянина Александра Устинова.

Добавим, ранее стало известно, что Дычко мог выступить 25 июня в США в одном вечере с другим казахстанцем - Данияром Елеусиновым (11-0, 6 КО).

Казахстанский полусредневес должен был защищать титул чемпиона мира по версии IBO, а его соперником станет Иван Голуб (20-1, 15 КО) из Украины.

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