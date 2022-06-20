Появились новости о чемпионском бое Данияра Елеусинова

Титульный поединок казахстанца Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО), который должен был состояться 25 июня в США, перенесен на более поздний срок, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ситуацию разъяснил менеджер боксера Зия Алиев.

Поединок за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, принадлежащий казахстанцу, должен был состояться в рамках шоу, которое организует промоутерская компания Triller Fight Club.

Соперником Елеусинова должен был стать Иван Голуб (20-1, 15 КО) из Украины, но их бой может состояться позже.

Добавим, что еще одним участником события мог стать супертяжеловес Иван Дычко (11-0, 11 КО): обе звезды олимпийской сборной в последний раз выступали на вечере профессионального бокса в Нур-Султане в декабре прошлого года.

Данияр Елеусинов получил титульный бой в США