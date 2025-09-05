Судьи решили судьбу боя Али Ахмедова на вечере бокса в Алматы

В Алматы прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок во втором среднем весе между казахстанцем Али Ахмедовым (24-2, 17 КО) и Джозефом Майгвисией из Танзании (14-5, 10 КО), передают Vesti.kz.
Бой продлился все десять раундов и завершился победой Ахмедова судейским решением.
Для Ахмедова это 24-я победа в профи при двух поражениях. Майгвисия потерпел пятое поражение, имея на своём счету 14 побед.
Отметим, что в карде состоялся бой другого казахстанца Жанкоша Турарова (29-0, 20 КО), который завершился неожиданным исходом. Фарух Тохтасынов (3-0, 2 КО), выступающий за сборную Казахстана на любительском уровне, одержал досрочную победу. А Балауса Муздиман оформила седьмой нокаут в карьере.
