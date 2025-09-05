Судьи решили судьбу боя Али Ахмедова на вечере бокса в Алматы

В Алматы прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок во втором среднем весе между казахстанцем Али Ахмедовым (24-2, 17 КО) и Джозефом Майгвисией из Танзании (14-5, 10 КО), передают Vesti.kz.

Бой продлился все десять раундов и завершился победой Ахмедова судейским решением.

Для Ахмедова это 24-я победа в профи при двух поражениях. Майгвисия потерпел пятое поражение, имея на своём счету 14 побед.

