В США высказались о шансах Ербосынулы в бою за чемпионский пояс

Редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал перспективы казахстанца Айдоса Ербосынулы (16-0, 11 КО) в этом году. Также он высказался о возможном бое боксера против чемпиона мира по версии WBA кубинца Давида Моррелла (6-0, 5 КО).

Их поединок может состояться весной этого года. Стороны уже начали переговоры, а казахстанец начал свой тренировочный лагерь.

"Это боксер, который постепенно прошел путь до подножия вершины. Последние поединки провел с более конкурентными соперниками. Он получил право на чемпионский бой, который, скорее всего, пройдет в этом году. Казахстанец очень старательный и терпеливый. Его путь может оказаться успешным. Главное, не терять свой настрой. В поединке с Моррелом у него есть хорошие шансы. Ему по силам одержать победу", - отметил МакКаферри.

Последний раз Ербосынулы дрался в сентябре, когда нокаутировал соперника из Гайаны Аллена Леннокса (22-2-1, 14 КО) и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс Моррела, который в декабре в Миннеаполисе (США) нокаутировал американца Алантеса Фокса (28-3-1, 12 КО).

Также в прошлом году казахстанец мог провести поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО), но заболел коронавирусом, и встреча была отменена.

Делами Ербосынулы занимается промоутерская компания Suleimen Promotions.