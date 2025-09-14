Мексиканец Сауль Канело Альварес (63-3-2, 39 КО) потерял титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, уступив непобеждённому американцу Терренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

После поединка Канело поделился своими эмоциями. Он считался фаворитом, поскольку Кроуфорду пришлось подниматься на два веса.

"Я чувствую себя прекрасно. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто пришёл поддержать меня и всегда был рядом. Я — победитель, потому что я здесь. Здесь нет поражения. Я достиг всего в своей карьере. Я пришёл, чтобы рискнуть, и именно это я и сделал. Кроуфорд — отличный и опытный боец. И я, конечно же, отдаю ему должное", — цитирует Канело The Ring.

Стоит отметить, что за 19-летнюю карьеру Альвареса побеждали только Флойд Мейвезер, Дмитрий Бивол и теперь Терренс Кроуфорд.

Напомним, что в рамках того же вечера бокса казахстанский супертяж Иван Дычко (15-1, 14 КО) потерпел своё первое поражение на профессиональном ринге. Видео боя доступно здесь.

Кроме того, один из поединков завершился сенсационным нокаутом — подробности по ссылке.

