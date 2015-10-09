Серик Сапиев встретился с Теренсом Кроуфордом. Известны детали

Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана Серик Сапиев встретился с бывшим абсолютным чемпионом мира из США Теренсом Кроуфордом, сообщают Vesti.kz.

По словам Сапиева, их встреча состоялась на чемпионате мира. Боксёры поговорили про общих соперников.

"Непобедимый боксёр, абсолютный чемпион мира среди профессионалов Теренс Кроуфорд. Легенду профессионального бокса встретил на чемпионате мира. Поговорили о наших общих оппонентах, с которыми встречались в ринге. Я - в олимпийском боксе, а он - в профессионалах", - написал Сапиев в соцсетях, опубликовав совместную фотографию с Кроуфордом.

Серик Сапиев является чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне и обладателем Кубка Вэла Баркера. Также он является двукратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Азии и победителем летних Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу (Китай). На данный момент он президент Национального сурдлимпийского комитета Казахстана.

Теренс Кроуфорд первый в истории абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях: в первом полусреднем, полусреднем и во втором среднем весах. В декабре 2025 года американец объявил о завершении карьеры, уйдя непобеждённым с рекордом 42-0 (31 КО).

